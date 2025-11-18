Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Генеральский»: по-богатому праздничный, несмотря на простые ингредиенты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Генеральский» — это роскошное слоеное блюдо, которое станет настоящим украшением застолья. Он смотрится празднично и по-богатому, несмотря на простые ингредиенты.

Вкус этого салата — это идеальная гармония нежной курицы, сливочного сыра, питательных яиц и сладковатых отварных овощей. Этот салат особенно хорош тем, что его можно приготовить заранее — за ночь в холодильнике он становится еще вкуснее и нежнее.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г твердого сыра, 4 вареных яйца, 2 отварные моркови, 2 отварные свеклы, грецкие орехи для украшения, майонез для пропитки. Все ингредиенты натрите на терке отдельно. Выкладывайте слои в следующей последовательности: куриное филе, смазанное майонезом, тертый сыр, яичный слой с майонезом, морковь, свекла. Каждый слой нужно аккуратно промазывать майонезной сеткой. Верхний свекольный слой обильно смажьте майонезом и украсьте измельченными грецкими орехами. Дайте салату пропитаться в холодильнике 3--4 часа.

Подавайте «Генеральский» охлажденным — он гарантированно произведет впечатление на ваших гостей и станет звездой праздничного стола.

рецепты
салаты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
