Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:33

Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами: готовятся не сложнее классических

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами. Они готовятся не сложнее классических, но вкус — это праздник: нежное, слегка плотное тесто со свежей зеленью, кусочками болгарского перца и сочными помидорами.

Рецепт: для теста вам понадобится 1 стакан молока или кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя. Для овощной добавки: 1/2 болгарского перца, 1 небольшой помидор, небольшой пучок укропа или петрушки, соль, перец.

Овощи и зелень мелко нарежьте. Помидор желательно очистить от кожицы и семян, чтобы тесто не стало слишком влажным, и нарезать мелкими кубиками. В глубокой миске взбейте яйцо с солью, добавьте молоко. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, перемешивая до однородности. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Добавьте в тесто нарезанные овощи и зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Жарьте, как оладьи, на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки и полной готовности овощей внутри.

Подавайте горячими со сметаной, натуральным йогуртом или вашим любимым соусом. Эти блины хороши и в горячем, и в холодном виде.

Ранее стало известно, как легко приготовить рулет с творожной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Общество
Колбаса теперь вообще не то: пеку килограмм сала — на бутерброд, на хлеб с супом и борщом
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Общество
Кекс‑сюрприз: шоколадно‑апельсиновая начинка внутри — праздник для всей семьи
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Общество
Американский ягодный коблер — рецепт с рассыпчатым тестом на молоке и сливочном масле: десерт, который не подводит
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Семья и жизнь
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
Общество
Блинчики с тыквой — мой личный топ к завтраку: тонкие, не рвутся и радуют вкусом
блины
завтраки
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опрос выявил, сколько россиян ощущают выгорание в начале года
В Иране указали на «пруфы» о США, Израиле и организации беспорядков
Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит
В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе
Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом
На популярном кемеровском курорте остановили работу канатной дороги
«Должны уважаться»: в Китае «осадили» США за притязания на Арктику
Рекордные снегопады на Аляске привели к затоплению судов
Политолог ответил, рискнут ли США начать военную операцию в Иране
Россияне назвали источник опоры в сложных ситуациях
Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги
Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Подозреваемый в шпионаже экс-министр получил политическое убежище в Венгрии
Стало известно, сколько денег Долина может задолжать Лурье из-за жилья
«Могут стать целью»: в Британии раскрыли последствия слов Хили о Путине
В России «упал» СДЭК
Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой
Удары по Украине сегодня, 12 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.