Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами: готовятся не сложнее классических

Вместо сырников и каш делаю на завтрак блинчики с овощами. Они готовятся не сложнее классических, но вкус — это праздник: нежное, слегка плотное тесто со свежей зеленью, кусочками болгарского перца и сочными помидорами.

Рецепт: для теста вам понадобится 1 стакан молока или кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя. Для овощной добавки: 1/2 болгарского перца, 1 небольшой помидор, небольшой пучок укропа или петрушки, соль, перец.

Овощи и зелень мелко нарежьте. Помидор желательно очистить от кожицы и семян, чтобы тесто не стало слишком влажным, и нарезать мелкими кубиками. В глубокой миске взбейте яйцо с солью, добавьте молоко. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, перемешивая до однородности. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Добавьте в тесто нарезанные овощи и зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Жарьте, как оладьи, на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки и полной готовности овощей внутри.

Подавайте горячими со сметаной, натуральным йогуртом или вашим любимым соусом. Эти блины хороши и в горячем, и в холодном виде.

