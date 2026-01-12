Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 10:46

Шестеро лыжников не вернулись домой после отдыха во французских Альпах

Шесть лыжников погибли во французских Альпах после схода лавин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шестеро лыжников не выжили во французских Альпах после схода лавин, передает Le Dauphine Libere. По данным издания, британец проигнорировал сообщения о максимальной лавинной опасности на массивах Савойского региона и оказался заживо погребенным под 2,5-метровым слоем снега. На следующий день в Куршавеле нашли тело другого лыжника, который попал под сход снега.

После смертоносной субботы три человека погибли в результате двух сходов лавин в Савойе. Вчера «черная серия» в горах продолжилась, еще трое погибли в результате схода лавин в Савойе и Верхней Савойе. Все случилось несмотря на призывы к осторожности и максимальный риск схода лавин 4/5 на горных массивах в странах Савойи, — сказано в материале.

Третий лыжник получил травмы, не совместимые с жизнью, а одна женщина оказалась в критическом состоянии. Утоняется, что 10 января, в той же местности не выжили еще три человека.

Ранее сообщалось, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульди в Верхней Сванетии.

