Шестеро лыжников не вернулись домой после отдыха во французских Альпах Шесть лыжников погибли во французских Альпах после схода лавин

Шестеро лыжников не выжили во французских Альпах после схода лавин, передает Le Dauphine Libere. По данным издания, британец проигнорировал сообщения о максимальной лавинной опасности на массивах Савойского региона и оказался заживо погребенным под 2,5-метровым слоем снега. На следующий день в Куршавеле нашли тело другого лыжника, который попал под сход снега.

После смертоносной субботы три человека погибли в результате двух сходов лавин в Савойе. Вчера «черная серия» в горах продолжилась, еще трое погибли в результате схода лавин в Савойе и Верхней Савойе. Все случилось несмотря на призывы к осторожности и максимальный риск схода лавин 4/5 на горных массивах в странах Савойи, — сказано в материале.

Третий лыжник получил травмы, не совместимые с жизнью, а одна женщина оказалась в критическом состоянии. Утоняется, что 10 января, в той же местности не выжили еще три человека.

Ранее сообщалось, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульди в Верхней Сванетии.