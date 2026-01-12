Атака США на Венесуэлу
Вместо песочного печенья — творожные звездочки с лимонной цедрой. Рассыпчатые, нежные и очень душистые

Действительно, эти звёздочки — прекрасная альтернатива привычному песочному печенью. Они обладают особой нежной и рассыпчатой текстурой благодаря творогу в тесте, а яркая, солнечная нотка лимонной цедры делает их невероятно душистыми. Это идеальное домашнее печенье к чаю, которое готовится легко и быстро, наполняя кухню ароматом уюта и свежей цитрусовой радости.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахарной пудры, цедра одного лимона, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу. Масло комнатной температуры разотрите с сахарной пудрой до лёгкой пены. Добавьте творог, цедру лимона, соль и ванильный сахар. Всыпьте просеянную муку и быстро замесите однородное мягкое тесто. Сформируйте из теста шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырежьте звёздочки формочкой или ножом. Аккуратно переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до появления лёгкого золотистого оттенка по краям. Готовому печенью дайте полностью остыть на решётке. При желании готовые звёздочки можно посыпать сахарной пудрой.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.