Картофельные гнезда с грибами: уютное блюдо без мяса для душевного обеда

Надоели праздничные салаты? Хочется простого, сытного и вкусного блюда? Попробуйте картофельные гнёзда с ароматной грибной начинкой — они получаются нежными, аппетитными и отлично подходят для семейного обеда. Готовится всё несложно, а результат порадует даже тех, кто привык к мясным блюдам.

Для начала очистите и отварите 10 картофелин. Пока картофель варится, подготовьте начинку: мелко нарежьте 2 луковицы, натрите 1 морковь, измельчите 2 зубчика чеснока. На сковороде обжарьте 100 г шампиньонов, затем добавьте к ним овощи, приправьте специями и тушите около 9 минут.

Влейте 2 ст. л. сметаны и продолжайте тушить ещё 15 минут. Из готового картофеля сделайте пюре, добавив 50 мл молока, соль и 1 яичный желток. Смажьте форму растительным маслом, сформируйте из пюре гнёзда с углублениями, заполните их грибной начинкой. Запекайте блюдо в духовке при 180 °C примерно 20 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью — и можно звать всех к столу!

