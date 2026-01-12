Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:29

Картофельные гнезда с грибами: уютное блюдо без мяса для душевного обеда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоели праздничные салаты? Хочется простого, сытного и вкусного блюда? Попробуйте картофельные гнёзда с ароматной грибной начинкой — они получаются нежными, аппетитными и отлично подходят для семейного обеда. Готовится всё несложно, а результат порадует даже тех, кто привык к мясным блюдам.

Для начала очистите и отварите 10 картофелин. Пока картофель варится, подготовьте начинку: мелко нарежьте 2 луковицы, натрите 1 морковь, измельчите 2 зубчика чеснока. На сковороде обжарьте 100 г шампиньонов, затем добавьте к ним овощи, приправьте специями и тушите около 9 минут.

Влейте 2 ст. л. сметаны и продолжайте тушить ещё 15 минут. Из готового картофеля сделайте пюре, добавив 50 мл молока, соль и 1 яичный желток. Смажьте форму растительным маслом, сформируйте из пюре гнёзда с углублениями, заполните их грибной начинкой. Запекайте блюдо в духовке при 180 °C примерно 20 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью — и можно звать всех к столу!

Ранее сообщалось, что обычная сметана и самый обычный желатин творят чудеса, превращаясь в нежнейшую стабильную массу, которая не течет и держит форму даже на самом высоком торте. Этот секрет давно используют профессиональные кондитеры, чтобы создавать воздушные муссы и прослойки, и сегодня я с радостью им поделюсь.

Проверено редакцией
картофель — 10 шт.;
молоко — 50 мл.;
шампиньоны — 100 гр.;
морковь — 1 шт.;
лук — 2 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
яйцо — 1 шт. (используется только желток);
сметана — 2 ст. л.;
соль, специи, свежая зелень по вкусу;
растительное масло для жарки и смазывания формы.
Для начала очистите и отварите 10 картофелин. Пока картофель варится, подготовьте начинку: мелко нарежьте 2 луковицы, натрите 1 морковь, измельчите 2 зубчика чеснока.
На сковороде обжарьте 100 г шампиньонов, затем добавьте к ним овощи, приправьте специями и тушите около 9 минут.
Влейте 2 ст. л. сметаны и продолжайте тушить ещё 15 минут.
Из готового картофеля сделайте пюре, добавив 50 мл молока, соль и 1 яичный желток.
Смажьте форму растительным маслом, сформируйте из пюре гнёзда с углублениями, заполните их грибной начинкой.
Запекайте блюдо в духовке при 180 °C примерно 20 минут. Перед подачей украсьте свежей зеленью — и можно звать всех к столу!
