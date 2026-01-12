Атака США на Венесуэлу
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету

Первый полет Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый полет новейшего сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год, пишут «Известия». Самолет был впервые продемонстрирован в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года.

Издание пишет, что Су-75 является желаемой машиной для ВСК России за счет своей малозаметности, маневренности и всережимности. У этих самолетов есть все шансы заменить МиГ-29, а на мировом рынке — конкурировать с любыми самолетами поколений 4++ класса, современными F-16 и не только. Су-75 станет первым российским однодвигательным реактивным истребителем, в СССР такими машинами были МиГ-21 и МиГ-23.

В то же время в России ведется разработка многофункциональной стратосферной беспилотной платформы «Хищник», способной подниматься на высоту до 15 километров. Аппарат предназначен для длительных миссий и сможет частично выполнять функции спутниковых и наземных систем.

Кроме того, создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над созданием нового барражирующего боеприпаса с увеличенной дальностью полета. Новый аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.

