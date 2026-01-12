Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек Абиссинец из России занял первое место рейтинга Всемирной федерации кошек

Всемирная федерация кошек (WCF) представила итоговый рейтинг лучших выставочных котов по результатам 2025 года. Первую строчку списка занял полуторагодовалый абиссинец из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, ставший безусловным лидером турнирной таблицы.

Животное приняло участие в 43 выставках и по их итогам показало лучший результат, набрав максимальное количество баллов. Вторую строчку занял канадский сфинкс из Франции. Почти двухлетний кот также носит звание чемпиона мира. На его счету 40 результативных выставок за прошлый год.

Третье место досталось британскому коту из Белоруссии Moki TarLen Luxury. Шестилетний участник за год побывал на 42 выставках, где стабильно получал высокие оценки.

