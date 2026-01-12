Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:30

Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек

Абиссинец из России занял первое место рейтинга Всемирной федерации кошек

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Всемирная федерация кошек (WCF) представила итоговый рейтинг лучших выставочных котов по результатам 2025 года. Первую строчку списка занял полуторагодовалый абиссинец из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, ставший безусловным лидером турнирной таблицы.

Животное приняло участие в 43 выставках и по их итогам показало лучший результат, набрав максимальное количество баллов. Вторую строчку занял канадский сфинкс из Франции. Почти двухлетний кот также носит звание чемпиона мира. На его счету 40 результативных выставок за прошлый год.

Третье место досталось британскому коту из Белоруссии Moki TarLen Luxury. Шестилетний участник за год побывал на 42 выставках, где стабильно получал высокие оценки.

Ранее сообщалось, что школьница из Иркутской области Елена Бужеева одержала победу в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса завершился в Тбилиси 11 января. Победительница Елена живет в селе Оса Иркутской области и воспитывается в многодетной семье.

кошки
животные
рейтинги
выставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.