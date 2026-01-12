Иркутская школьница победила в международном конкурсе красоты Иркутская школьница Бужеева победила в международном конкурсе красоты в Тбилиси

Школьница из Иркутской области Елена Бужеева одержала победу в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, сообщили в ТАСС. Его финал проходил в Тбилиси.

17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января, — сообщили агентству организаторы.

Отмечается, что свои таланты продемонстрировали конкурсанты в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии и других стран. Главный титул завоевала россиянка. Победительница Елена живет в селе Оса Иркутской области и воспитывается в многодетной семье.

