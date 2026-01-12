Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:41

Иркутская школьница победила в международном конкурсе красоты

Иркутская школьница Бужеева победила в международном конкурсе красоты в Тбилиси

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Школьница из Иркутской области Елена Бужеева одержала победу в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026, сообщили в ТАСС. Его финал проходил в Тбилиси.

17-летняя Елена Бужеева из Иркутской области заняла первое место в международном конкурсе красоты и талантов World Rising Star 2026. Финал юношеского конкурса, в котором приняли участие представительницы стран Европы, Азии и Востока, завершился в Тбилиси 11 января, — сообщили агентству организаторы.

Отмечается, что свои таланты продемонстрировали конкурсанты в возрасте от пяти до 21 года из России, Турции, Болгарии, Эстонии, Филиппин, Непала, ОАЭ, Индии и других стран. Главный титул завоевала россиянка. Победительница Елена живет в селе Оса Иркутской области и воспитывается в многодетной семье.

Ранее семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в VII национальном конкурсе красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025». Финал мероприятия прошел в Москве. В тройку лучших, помимо Стеллы Крикуновой, вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао, представлявшая Алтай.

Иркутская область
школьницы
конкурсы
красота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox в России
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Россиянам дали советы, как не стать жертвой «тихого увольнения»
Пациенты психбольницы чуть не сгорели при пожаре
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России
Раскрыто, сколько россиян имитируют занятость в первый рабочий день года
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.