Стало известно, кого признали самой красивой девочкой России

Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа была признана победительницей VII национального конкурса красоты и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025», сообщает ТАСС. Финал мероприятия прошел в Москве.

Директор конкурса Ирина Кирсанова заявила, что каждый ребенок, вышедший на сцену, уже является победителем. По ее словам, все они прошли большой путь, преодолели волнение и достойно представили себя и свои родные города.

В этом году за главный титул боролись 72 ребенка. В тройку лучших, помимо Стеллы Крикуновой, вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао, представлявшая Алтай. Этим трем девочкам предстоит выступить от России в финале международного конкурса World Star Rising 2026, который пройдет в Грузии 8 января.

Ранее модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2012» Елена Чубай говорила, что организаторы современных конкурсов красоты стали более лояльно относиться к возрасту участниц. По ее словам, эта индустрия изменилась в положительную сторону. Она считает, что такие перемены связаны, в том числе, с развитием пластической хирургии.