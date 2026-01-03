Очередь машин у Крымского моста резко выросла

Очередь автомобилей на Крымский мост 3 января выросла до 1509 машин, сообщает Telegram-канал о ситуации на подходах к мосту. К 15:00 мск самое большое скопление транспорта было со стороны Тамани. Ожидание на досмотре может занять более трех часов.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания — более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 459 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов, — говорится в сообщении.

К 14:00 мск в очереди находилось 1120 автомобилей, из них 718 — со стороны Тамани и 402 — со стороны Керчи. Еще часом ранее, к 13:00 мск, на подходах к мосту фиксировалось 560 машин, большинство из которых также ожидало досмотра со стороны Тамани.

Ранее на Крымском мосту с 26 декабря по 11 января усилили меры безопасности, выставив более 200 контрольных постов. Из них 80 постов были предназначены для ручного досмотра транспорта, что позволило проверять до 17,5 тыс. машин в сутки.