Жителям Подмосковья пришлось стоять в очереди на автобус 40 минут

Жителям подмосковного ЖК «Пригород Лесное» из-за непогоды пришлось простоять 30–40 минут на морозе ожидая своей очереди на автобус, сообщает Telegram-канал «Москва 24». Она растянулась не только вдоль остановки, но и на тротуарах. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что метеорологическая обсерватория Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова зафиксировала в январе аномально большое количество осадков. Рекорд был установлен за последние 203 года. По данным обсерватории, температура воздуха в столице на 29 января оказалась ниже климатической нормы на полтора градуса.

До этого сообщалось, что в Москве из-за рекордных снегопадов высота сугробов значительно превысила норму. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «кучи» выросли до 60 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, на Балчуге — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше климатической нормы.