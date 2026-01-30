Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:18

Жителям Подмосковья пришлось стоять в очереди на автобус 40 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жителям подмосковного ЖК «Пригород Лесное» из-за непогоды пришлось простоять 30–40 минут на морозе ожидая своей очереди на автобус, сообщает Telegram-канал «Москва 24». Она растянулась не только вдоль остановки, но и на тротуарах. Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что метеорологическая обсерватория Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова зафиксировала в январе аномально большое количество осадков. Рекорд был установлен за последние 203 года. По данным обсерватории, температура воздуха в столице на 29 января оказалась ниже климатической нормы на полтора градуса.

До этого сообщалось, что в Москве из-за рекордных снегопадов высота сугробов значительно превысила норму. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «кучи» выросли до 60 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, на Балчуге — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше климатической нормы.

Подмосковье
автобусы
очереди
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
«Было уже поздно»: близкие рассказали о последних днях покойного Бура
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.