Январь в Москве побил двухсотлетний рекорд по снегопадам МГУ: текущий январь стал самым снежным в Москве за 203 года

Метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировала в январе аномально большое количество осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе университета. Установлен рекорд за последние 203 года.

Уходящий январь — самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, — сообщили в университете.

По данным обсерватории, температура воздуха в столице на 29 января оказалась ниже климатической нормы на полтора градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за рекордных снегопадов высота сугробов значительно превысила норму. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «кучи» выросли до 60 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, на Балчуге — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше климатической нормы.

До этого сообщалось, что утром 29 января жители Московской области столкнулись с серьезными пробками. Затруднения в движении наблюдались на Варшавском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 возле Видного.