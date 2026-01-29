Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:43

Московскую область сковали снежные заторы

Жители Подмосковья потеряли час в очередях на маршрутки из-за пробок

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Жители Московской области столкнулись с серьезными пробками утром 29 января: некоторым приходилось около часа ждать своей очереди в маршрутки и автобусы, передает Telegram-канал SHOT. Так, в ЖК «Новые Островцы» скопилось сразу две очереди — одна для стоячих пассажиров, вторая — для тех, кто надеялся поехать сидя.

Серьезнейшие заторы наблюдались на Варшавском и Симферопольском шоссе. Также большая пробка была на трассе М-4 возле Видного – там на снежной трассе развернуло фуру.

Тем временем стало известно, что на Московской железной дороге ведется круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры в условиях сильного снегопада. На линию выведена специальная техника, а тысячи работников очищают пути и станции, чтобы движение поездов не прерывалось. Также масштабная работа ведется столичным комплексом городского хозяйства.

Ранее стало известно, что с 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Холодно будет и в Московской области.

