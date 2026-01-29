Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:44

«Снегоборьба продолжается»: в МЖД рассказали о работах по расчистке дорог

На МЖД ведется круглосуточная работа по расчистке путей в условиях снегопада

Фото: t.me/telerzd
На Московской железной дороге ведется круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры в условиях сильного снегопада, сообщили в пресс-службе компании. На линию выведена специальная техника, а тысячи работников очищают пути и станции, чтобы движение поездов не прерывалось.

На Московской железной дороге продолжается непрерывная, круглосуточная работа по расчистке инфраструктуры от снега. За минувшие сутки при помощи спецтехники было очищено 3,6 тыс. км пути, вывезено 133 тыс. куб. м снега. Работы по снегоборьбе продолжаются, — говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что для очистки магистрали было задействовано более 100 единиц спецтехники, которая работает по графику, не мешая пассажирским поездам. На станциях расчисткой стрелок и светофоров заняты свыше 2,5 тыс. человек. Еще порядка 2 тыс. сотрудников убирают снег на платформах, мостах и в тоннелях. Работой всех подразделений в режиме нон-стоп руководит специальный оперативный штаб.

Ранее в Минтрансе сообщили, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в штатном режиме. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию.

мжд
железные дороги
Пути
снегопады
инфраструктура
