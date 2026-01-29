Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:32

В Минтрансе рассказали о работе аэропортов в условиях аномального снегопада

Минтранс: в условиях снегопада аэропорты Московского региона работают штатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский функционируют в штатном режиме, сообщили в Минтрансе. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию.

Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию, — говорится в сообщении.

В четырех авиагаванях присутствуют инспекторы Росавиации и Ространснадзора. В Минтрансе также отметили, что внимательно следят за деятельностью воздушного транспорта в этом регионе.

Ранее сообщалось, что около 300 пассажиров рейса Москва – Нячанг авиакомпании Azur Air более 12 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково из-за мощного снежного циклона. Самолет, запланированный к вылету 27 января в 20:50, не совершил отправку в назначенное время. Экипаж был готов к взлету, но неблагоприятные погодные условия не позволяли это сделать. Также были задержаны вылеты восьми рейсов, а один рейс отменился.

