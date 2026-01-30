Зимняя Олимпиада — 2026
В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце

МЖД по техническим причинам временно закрыла станцию «Нижегородская»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
На Московском центральном кольце временно приостановлено обслуживание пассажиров станции «Нижегородская», сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Из-за технических неполадок поезда следуют через платформу без остановки.

В настоящее время по техническим причинам на станции МЦК «Нижегородская» временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров, — говорится в сообщении.

МЖД приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров следить за актуальными объявлениями. Точные сроки возобновления работы станции пока не называются. В качестве удобной замены в столичном департаменте транспорта советуют обратить внимание на станции Большой кольцевой линии метро, которые дублируют маршрут МЦК в этом районе. Это позволит без существенных задержек добраться до нужных пунктов назначения.

Ранее сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.

