В Москве временно закрыли станцию на центральном кольце МЖД по техническим причинам временно закрыла станцию «Нижегородская»

На Московском центральном кольце временно приостановлено обслуживание пассажиров станции «Нижегородская», сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Из-за технических неполадок поезда следуют через платформу без остановки.

В настоящее время по техническим причинам на станции МЦК «Нижегородская» временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров, — говорится в сообщении.

МЖД приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров следить за актуальными объявлениями. Точные сроки возобновления работы станции пока не называются. В качестве удобной замены в столичном департаменте транспорта советуют обратить внимание на станции Большой кольцевой линии метро, которые дублируют маршрут МЦК в этом районе. Это позволит без существенных задержек добраться до нужных пунктов назначения.

Ранее сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.