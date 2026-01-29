Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:08

Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада

В Москве круглые сутки ликвидируют последствия мощного снегопада

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве круглые сутки ликвидируют последствия мощного снегопада, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале. Там отметили, что сотрудники комплекса с помощью спецтехники убирают снег с проезжей части и тротуаров, проводят противогололедную обработку. Работы повторяют по мере выпадения осадков.

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что фуры создали многокилометровые заторы на въездах в Москву и Подмосковье, полностью перекрыв движение. Пробки образовались на двух ключевых магистралях — Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

До этого сообщалось, что пробки на дорогах Москвы вечером в среду, 28 января, достигли 10 баллов. Вероятной причиной напряженной дорожной обстановки стал снегопад. Кроме того, на некоторых участках проводятся ремонтные работы, а где-то произошли ДТП.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции столицы, которая расположена на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

Россия
Москва
снегопады
последствия
коммунальщики
