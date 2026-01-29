Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 00:01

Фуры закрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе

Mash: грузовики перекрыли въезд в Москву по Горьковскому шоссе и Энтузиастов

Фуры создали многокилометровые заторы на въездах в Москву и Подмосковье, полностью перекрыв движение. Пробки образовались на двух ключевых магистралях — Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов, пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, большегрузные автомобили буксуют на подъеме уже несколько часов, что привело к полной остановке движения в сторону столицы. Водители вынуждены стоять в очереди протяженностью около двух километров, время ожидания достигает 4-5 часов.

Ситуация усугубляется с каждой минутой, а интенсивность пробки оценивается уже в 7 баллов из 10. Подобные масштабные заторы с участием фур возникали двумя днями ранее в Подольске и Люберцах, что указывает на системный характер проблемы на подъездах к Москве в зимних условиях.

Синоптики предупреждали о снегопаде в ночь на четверг, 29 января, который в некоторых районах может быть сильным. Температурный фон также способствует осложнению ситуации: в Москве ожидается до минус 9–11 градусов, а в области — до минус 8–13.

Ранее сообщалось, что более 10 автомобилей столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области из-за снегопада. На месте ДТП образовалась пробка в пять километров. В аварию попали не только легковые автомобили, но и грузовики. Некоторые из них заносило на скользкой дороге, в результате в них врезались другие машины. На одном из участков М-7 в сторону Москвы было парализовано движение транспорта.

