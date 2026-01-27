Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:26

Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом

Более 10 автомобилей столкнулись в Нижегородской области из-за снегопада

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области из-за снегопада, сообщил Telegram-канал SHOT. На месте ДТП образовалась пробка в пять километров.

Как отметил канал, в аварию попали не только легковые автомобили, но и грузовики. Некоторые из них заносило на скользкой дороге, в результате в них врезались другие машины. На одном из участков М-7 в сторону Москвы было парализовано движение транспорта.

Ранее массовое столкновение автомобилей произошло на улице Сущевский Вал в Москве. Уточняется, что движение на данном участке было затруднено. Водителей просили выбирать пути объезда.

Кроме того, движение по участку М-11 в сторону Санкт-Петербурга временно перекрывали из-за ДТП с фурой. По предварительной информации, грузовик врезался в отбойник. Позднее движение по трассе восстановили.

До этого стало известно, что Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на 27 января. Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы.

Россия
Нижегородская область
снегопады
аварии
машины
