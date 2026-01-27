Массовое ДТП парализовало движение на Сущевском Валу в центре Москвы

Массовое столкновение автомобилей произошло на улице Сущевский Вал в Москве, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. Уточняется, что движение на данном участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

На улице Сущевский Вал (в районе дома 73) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. <…> Движение в районе ДТП затруднено на четыре километра и осуществляется по двум полосам из шести. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

На место массовой аварии уже прибыли работники экстренных служб. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Вместе с этим на северо-западном участке МКАД движение транспорта парализовано в обе стороны из-за скопления фур. В частности, затруднения возникли на внешней и внутренней сторонах трассы в районе Волоколамского шоссе.

Ранее цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2–3,5 раза. Приложение «Яндекс.Такси» предупреждает, что заказов сейчас значительно больше, чем свободных машин.