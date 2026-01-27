Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 08:08

В Москве наступил снежный апокалипсис

Мощный снегопад накрыл Москву и Подмосковье в ночь на 27 января

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на 27 января, сообщает Readovka.news. Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы.

Сейчас в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду и гололедицы. Действовать ограничения будут до полудня 29 января. По данным Гидрометцентра России, количество выпавших осадков может составить 30-35 миллиметров, а прирост свежевыпавшего снега — 39-46 сантиметров.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что днем 28 января интенсивность снегопада в Московском регионе пойдет на убыль. При этом температура воздуха на какое-то время повысится до −4...−6 градусов. Однако в последующие дни вновь придут морозы до −10...−15 градусов, уточнила она.

До этого стало известно, что снежная буря, обрушившаяся на США, затронула более 200 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения. По всей стране отменены тысячи авиарейсов, без света остались тысячи домов.

Москва
снегопады
метель
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.