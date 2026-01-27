В Москве наступил снежный апокалипсис Мощный снегопад накрыл Москву и Подмосковье в ночь на 27 января

Москва и область утопают в снегу после мощной метели, которая обрушилась на регион в ночь на 27 января, сообщает Readovka.news. Утром местные жители обнаружили заметенные улицы, а вместо припаркованных автомобилей — огромные сугробы.

Сейчас в столице действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду и гололедицы. Действовать ограничения будут до полудня 29 января. По данным Гидрометцентра России, количество выпавших осадков может составить 30-35 миллиметров, а прирост свежевыпавшего снега — 39-46 сантиметров.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что днем 28 января интенсивность снегопада в Московском регионе пойдет на убыль. При этом температура воздуха на какое-то время повысится до −4...−6 градусов. Однако в последующие дни вновь придут морозы до −10...−15 градусов, уточнила она.

До этого стало известно, что снежная буря, обрушившаяся на США, затронула более 200 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к масштабным сбоям в работе транспорта и энергоснабжения. По всей стране отменены тысячи авиарейсов, без света остались тысячи домов.