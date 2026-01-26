Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 16:20

Метеоролог спрогнозировала аномальные снегопад и морозы в Москве

Метеоролог Позднякова предрекла аномальные морозы и снегопад в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ближайшие дни погода в столичном регионе испортится, сообщила в разговоре с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов, а высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.

К нам приближается морозный атмосферный фронт, который проявится сильным снегопадом. Он будет идти в течение ночи вторника и всего последующего дня. Возможны снежные заносы на дорогах, а снега может прибавиться на 10-15 сантиметра, — рассказала метеоролог.

По ее словам, днем 28 января интенсивность снегопада пойдет на убыль. При этом температура на какое-то время повысится до минус 4-6 градусов.

Затем ветер сменит направление с юго-восточного на северо-восточный. Температура ночью и днем – в пределах минус 10-15, а это ниже нормы на 2-5 градусов, — уточнила Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что в Москву идет кратковременное потепление. 27 и 28 января утром будет -11 градусов, днем — около -9 градусов.

погода
морозы
снегопад
Москва
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат объяснил, что могут делать коллекторские агентства
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.