Метеоролог спрогнозировала аномальные снегопад и морозы в Москве Метеоролог Позднякова предрекла аномальные морозы и снегопад в Москве

В ближайшие дни погода в столичном регионе испортится, сообщила в разговоре с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха опустится до минус 10–15 градусов, а высота снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров.

К нам приближается морозный атмосферный фронт, который проявится сильным снегопадом. Он будет идти в течение ночи вторника и всего последующего дня. Возможны снежные заносы на дорогах, а снега может прибавиться на 10-15 сантиметра, — рассказала метеоролог.

По ее словам, днем 28 января интенсивность снегопада пойдет на убыль. При этом температура на какое-то время повысится до минус 4-6 градусов.

Затем ветер сменит направление с юго-восточного на северо-восточный. Температура ночью и днем – в пределах минус 10-15, а это ниже нормы на 2-5 градусов, — уточнила Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что в Москву идет кратковременное потепление. 27 и 28 января утром будет -11 градусов, днем — около -9 градусов.