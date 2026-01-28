Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:26

В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве

МЧС: в Москве ожидаются морозы на 7–12 градусов ниже климатической нормы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы, сообщили в пресс-службе столичного МЧС России. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Холодно будет и в Московской области.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха — минус 6–8 градусов), — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

Вместе с тем начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в ближайшую неделю выпадет рекордное количество осадков. Он отметил, что количество осадков может побить предыдущий рекорд.

МЧС
погода
Москва
происшествия
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.