В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве

С 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы, сообщили в пресс-службе столичного МЧС России. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Холодно будет и в Московской области.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 30 января по 3 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы (норма среднесуточной температуры воздуха — минус 6–8 градусов), — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.

Вместе с тем начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что в Москве в ближайшую неделю выпадет рекордное количество осадков. Он отметил, что количество осадков может побить предыдущий рекорд.