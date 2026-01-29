Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:45

Высота сугробов в Москве превысила норму в два раза

Тишковец: в Москве образовались рекордные 60-сантиметровые сугробы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высота сугробов в Москве в два раза превысила норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров.

В результате рекордных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше, чем положено по климатической норме, — сообщил синоптик.

Ранее сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию. В Минтрансе заверили, что мониторят обстановку в регионе.

До этого в МЧС рассказали, что с 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Похолодание ожидается и в Московской области. Норма среднесуточной температуры воздуха в регионе составляет минус 6–8 градусов.

сугробы
снегопады
осадки
Евгений Тишковец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу
Высота сугробов в Москве превысила норму в два раза
Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с вирусом Нипах в России
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.