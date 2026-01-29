Высота сугробов в Москве превысила норму в два раза

Высота сугробов в Москве в два раза превысила норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он добавил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров.

В результате рекордных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше, чем положено по климатической норме, — сообщил синоптик.

Ранее сообщалось, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Несмотря на обильный снегопад в Москве и области, рейсы выполняются строго по расписанию. В Минтрансе заверили, что мониторят обстановку в регионе.

До этого в МЧС рассказали, что с 30 января по 3 февраля в Москве прогнозируются сильные морозы. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Похолодание ожидается и в Московской области. Норма среднесуточной температуры воздуха в регионе составляет минус 6–8 градусов.