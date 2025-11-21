Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 17:29

Экс-победительница «Мисс Москва» оценила современные конкурсы красоты

Модель Чубай: в современных конкурсах красоты изменились возрастные рамки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Организаторы современных конкурсов красоты перестали строго относиться к возрасту участниц, заявила в беседе с «Постньюс» модель и «Мисс Москва — 2012» Елена Чубай. По ее мнению, эта индустрия изменилась в лучшую сторону.

Почему бы не поучаствовать в конкурсе красоты, если составляете конкуренцию молодым. Я думаю, что вполне возможно участие женщин в возрасте от 30 до 50 лет, — высказалась Чубай.

Она связала такие изменения, в том числе с развитием хирургии. По словам девушки, сейчас эта сфера помогает «стереть возрастные рамки». Модель добавила, что зрелые женщины с отличным внешним видом имеют полное право продемонстрировать свою красоту общественности.

Ранее сообщалось, что представительница России на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2025» Анастасия Венза не попала в финал, который проходит в Таиланде. За титул самой красивой девушки поборолись 30 участниц.

