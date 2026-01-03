Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде Причиной смерти россиянина при восхождении в Таиланде стал инфаркт

Причиной смерти российского туриста во время восхождения к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга стал инфаркт миокарда, сообщает портал 360.ru. Гибель мужчины подтвердили в посольстве России в Королевстве Таиланд.

Информацию о смерти гражданина во время подъема в гору подтверждаем. Врачом больницы провинции Пхангнга проведено посмертное обследование. <...> Причиной смерти признана ишемическая болезнь сердца, приведшая к острому инфаркту миокарда, — говорится в сообщении.

Мужчина потерял сознание во время восхождения к храму, после чего на место прибыли медики и констатировали смерть. Ранее предполагалось, что турист мог скончаться от теплового удара.

