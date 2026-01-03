Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:17

Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде

Причиной смерти россиянина при восхождении в Таиланде стал инфаркт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Причиной смерти российского туриста во время восхождения к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга стал инфаркт миокарда, сообщает портал 360.ru. Гибель мужчины подтвердили в посольстве России в Королевстве Таиланд.

Информацию о смерти гражданина во время подъема в гору подтверждаем. Врачом больницы провинции Пхангнга проведено посмертное обследование. <...> Причиной смерти признана ишемическая болезнь сердца, приведшая к острому инфаркту миокарда, — говорится в сообщении.

Мужчина потерял сознание во время восхождения к храму, после чего на место прибыли медики и констатировали смерть. Ранее предполагалось, что турист мог скончаться от теплового удара.

До этого блогер из Санкт-Петербурга Павел Викулов рассказал, как его не пустили через сухопутную границу Таиланда. По его словам, пограничники, увидев российский паспорт, заявили, что граждане России могут въезжать в страну только воздушным путем. Официального подтверждения новых правил не было.

В то же время российские туристы на вьетнамском острове Фукуок столкнулись с проблемами из-за овербукинга отелей. Гостиницы продают больше номеров, чем есть, из-за чего путешественники вынуждены часто менять место проживания. Кроме того, туристы столкнулись с дефицитом аренды мотоциклов.

