04 января 2026 в 03:02

Попавших под Тулой в ДТП туристов отправили в Вологду

Миляев: резервный автобус забрал в Вологду пострадавших в ДТП под Тулой туристов

Автобус Автобус Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Попавших днем 3 января в дорожно-транспортное происшествие в Богородицком районе Тульской области туристов отправили в Вологду на резервном автобусе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. По его информации, домой выехало 27 человек.

Резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду. Напомню, что четыре человека остаются в медицинских учреждениях Тулы, написал Миляев.

Ранее в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, произошла авария с участием туристического автобуса. Как передавал Миляев, транспортное средство совершало поездку по маршруту Вологда — Себино. Всего в салоне транспортного средства на момент ДТП находился 31 пассажир. В результате происшествия никто не погиб.

Позже стало известно, что в результате серьезного ДТП количество пострадавших достигло 14 человек, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Сергей Мухин. Из них 13 были доставлены в больницы региона. Состояние всех госпитализированных оценивалось как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Министр лично контролировал оказание помощи и пожелал людям скорейшего выздоровления.

ДТП
Вологда
Тульская область
туристы
