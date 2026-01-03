Новый год — 2026
03 января 2026 в 15:30

Дебошир на Lada пошел врукопашную на припаркованную во дворе «Газель»

В Чебоксарах водитель легковушки разгромил «Газель», которую не смог объехать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Чебоксар на белой Lada пытался выехать с парковочного места и врезался в стоявшую перед ним «Газель», сообщает Telegram-канал «112». После столкновения мужчина вышел из машины, чтобы оценить последствия ДТП, и неожиданно начал громко кричать.

Сначала дебошир несколько раз ударил по кузову ногой, а затем попытался ударить машину локтем, но чуть не упал сам. Вернувшись за руль, водитель сознательно протаранил грузовик. Позднее собственник поврежденной «Газели» зафиксировал ущерб в полиции.

Личность нарушителя оперативно установили и привлекли его к административной ответственности. Отмечается, что агрессивный водитель впоследствии полностью компенсировал причиненный им материальный ущерб.

Ранее три человека погибли и четыре получили ранения в результате столкновения двух машин в Чувашии. По предварительным данным, водитель Kia Rio, лишенный прав, выехал на встречную полосу на трассе Цивильск — Ульяновск и врезался в Ford Fusion.

До этого нейрохирурги по кусочкам собрали позвоночник петербурженки, попавшей в автомобильную аварию в Лодейнопольском районе. Пациентка ехала к сыну на Новый год, но столкнулась лоб в лоб с другой машиной. Врачи диагностировали осложненный перелом шейных позвонков, сопровождавшийся повреждением спинного мозга.

