12 января 2026 в 11:11

Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант

Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант
Греческий салат покорит вас легкостью и сочностью и непременно станет вашим персональным фаворитом от мира простых закусок. Свежие овощи с кусочками феты переносят в солнечную Грецию с первой ложки! Этот вариант идеален для быстрого полезного перекуса.

Ингредиенты: 3 помидора, 2 огурца, 150 г феты, 1 красная луковица, 12 маслинок, 3 ст. ложки оливкового масла, соль, перец, щепотка орегано.

Разрежьте томаты и огурцы толстыми кружочками, луковицу — тоненькими полукольцами, фету — аккуратными кубиками. Сложите все в боул, всыпьте маслины и специи. Полейте маслом, слегка перемешайте.

Греческий салат готовится за минуты и радует свежестью ингредиентов. Подавайте сразу — так овощи сохранят хруст! Добавьте лимонный сок для кислинки, если любите яркие вкусовые нотки.

Ранее мы поделились рецептом салата «Медвежья шубка» с сейтаном.

Елизавета Макаревич
