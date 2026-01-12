Лучший рецепт греческого салата: простой и оригинальный вариант

Семья и жизнь

Греческий салат покорит вас легкостью и сочностью и непременно станет вашим персональным фаворитом от мира простых закусок. Свежие овощи с кусочками феты переносят в солнечную Грецию с первой ложки! Этот вариант идеален для быстрого полезного перекуса.

Ингредиенты: 3 помидора, 2 огурца, 150 г феты, 1 красная луковица, 12 маслинок, 3 ст. ложки оливкового масла, соль, перец, щепотка орегано.

Разрежьте томаты и огурцы толстыми кружочками, луковицу — тоненькими полукольцами, фету — аккуратными кубиками. Сложите все в боул, всыпьте маслины и специи. Полейте маслом, слегка перемешайте.

Греческий салат готовится за минуты и радует свежестью ингредиентов. Подавайте сразу — так овощи сохранят хруст! Добавьте лимонный сок для кислинки, если любите яркие вкусовые нотки.

