10 декабря 2025 в 11:11

Салат «Медвежья шубка» с секретом: рецепт с сейтаном для праздничного стола

Салат «Медвежья шубка» с секретом: рецепт с сейтаном Салат «Медвежья шубка» с секретом: рецепт с сейтаном Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новый год — не повод отказываться от привычного меню или изменять себе, ведь магазины предлагают достаточное количество продуктов для веганов, которыми вполне можно заменить некоторые ингредиенты в знакомых с детства салатах. Например, любимую «Медвежью шубку» можно приготовить с сейтаном.

Нам понадобятся:

  • сейтан — 250 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • свекла — 1 шт.;

  • маринованные огурчики — 2 шт.;

  • соевый сыр — 100 г;

  • грецкие орешки — 50 г;

  • постный майонез — 150 г;

  • соль, перец — на свой вкус;

  • зелень и гранатовые зерна — для декора.

Для начала отварите овощи, снимите с них кожуру и нашинкуйте на крупной терке. Огурцы нарежьте небольшими кубиками. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку для подачи. Выложите составляющие салата слой за слоем: половину картофеля, сейтан, огурцы, морковь, свеклу и оставшийся картофель. Между каждым слоем, за исключением огуречного, нанесите тонкую сеточку постного майонеза, равномерно распределяя соус. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковородке и крупно нарубите, затем посыпьте ими верх салата. По желанию добавьте зерна граната для яркого акцента. Бока салата смажьте майонезом и посыпьте мелко нарезанной зеленью, слегка прижав ее, чтобы листья держались лучше.

Ранее мы поделились рецептом рулетов из лаваша с тофу-паштетом.

