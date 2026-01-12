Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:28

Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах

Комитет ГД одобрил законопроект о защите от выдачи служивших в ВС РФ иностранцев

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, гарантирующий защиту от экстрадиции иностранным гражданам, служившим по контракту в Вооруженных силах России, сообщает ТАСС. Правительство внесло соответствующий документ в ноябре 2025 года.

Законопроект предлагает дополнить новым положением Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Кроме того, комитет рекомендовал к принятию сопутствующие поправки в КоАП. Они заменяют административное выдворение из страны для таких лиц на штраф до 50 тыс. рублей или обязательные работы до 200 часов.

При этом, если контрактник нарушит правила поведения на спортивных мероприятиях, к нему может быть применен административный запрет на их посещение сроком от одного года до семи лет. Законопроекты готовятся к рассмотрению в первом чтении.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Государственную думу планируют внести законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. По его словам, планируется внесение сразу нескольких предложений.

Госдума
иностранцы
мигранты
ВС РФ
экстрадиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.