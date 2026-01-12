Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах Комитет ГД одобрил законопроект о защите от выдачи служивших в ВС РФ иностранцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, гарантирующий защиту от экстрадиции иностранным гражданам, служившим по контракту в Вооруженных силах России, сообщает ТАСС. Правительство внесло соответствующий документ в ноябре 2025 года.

Законопроект предлагает дополнить новым положением Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Кроме того, комитет рекомендовал к принятию сопутствующие поправки в КоАП. Они заменяют административное выдворение из страны для таких лиц на штраф до 50 тыс. рублей или обязательные работы до 200 часов.

При этом, если контрактник нарушит правила поведения на спортивных мероприятиях, к нему может быть применен административный запрет на их посещение сроком от одного года до семи лет. Законопроекты готовятся к рассмотрению в первом чтении.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Государственную думу планируют внести законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. По его словам, планируется внесение сразу нескольких предложений.