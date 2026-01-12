Смешиваю пачку творога с яблоком и горсткой муки — получаю целый противень мягкого печенья. Это десерт, который сочетает в себе простоту приготовления и божественный вкус.

Его текстура необычайно мягкая, влажная и слегка воздушная, а вкус — это гармония легкой творожной кислинки, сладких сочных кусочков яблока и теплого аромата корицы.

Вам понадобится: 1 стандартная пачка творога (180–200 г, лучше мягкого 5–9%), 2 яйца, 150–180 г сахара, 250–300 г муки, 1–2 яблока, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, корица по вкусу, щепотка соли. Духовку разогрейте до 180°C. Противень застелите пергаментом. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске разотрите творог с сахаром и яйцами до однородной массы (можно использовать блендер). Добавьте ванилин, корицу и соль. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, немного липкое тесто. В конце аккуратно вмешайте нарезанные яблоки. Столовой ложкой, смоченной в воде, выкладывайте тесто порциями на противень, оставляя расстояние между печеньями, так как они немного расползутся. Выпекайте 20–25 минут до легкой золотистости по краям. Важно не пересушить! Готовое печенье остудите на решетке.

