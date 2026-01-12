Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 06:46

Смешиваю пачку творога с яблоком и горсткой муки — получаю целый противень мягкого печенья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешиваю пачку творога с яблоком и горсткой муки — получаю целый противень мягкого печенья. Это десерт, который сочетает в себе простоту приготовления и божественный вкус.

Его текстура необычайно мягкая, влажная и слегка воздушная, а вкус — это гармония легкой творожной кислинки, сладких сочных кусочков яблока и теплого аромата корицы.

Вам понадобится: 1 стандартная пачка творога (180–200 г, лучше мягкого 5–9%), 2 яйца, 150–180 г сахара, 250–300 г муки, 1–2 яблока, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, корица по вкусу, щепотка соли. Духовку разогрейте до 180°C. Противень застелите пергаментом. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске разотрите творог с сахаром и яйцами до однородной массы (можно использовать блендер). Добавьте ванилин, корицу и соль. Постепенно всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое, немного липкое тесто. В конце аккуратно вмешайте нарезанные яблоки. Столовой ложкой, смоченной в воде, выкладывайте тесто порциями на противень, оставляя расстояние между печеньями, так как они немного расползутся. Выпекайте 20–25 минут до легкой золотистости по краям. Важно не пересушить! Готовое печенье остудите на решетке.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с творожной начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Семья и жизнь
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Масло, мука и какао! Готовлю печенье «Серпантин» с красивым двухцветным узором. Хрустит и тает во рту
Общество
Масло, мука и какао! Готовлю печенье «Серпантин» с красивым двухцветным узором. Хрустит и тает во рту
Беру готовое тесто и пачку творога: ем треугольники через 20 минут
Семья и жизнь
Беру готовое тесто и пачку творога: ем треугольники через 20 минут
Салат «Зимняя стужа» — идеальное сочетание вкусов: нужно лишь 5 минут и 3 ингредиента
Общество
Салат «Зимняя стужа» — идеальное сочетание вкусов: нужно лишь 5 минут и 3 ингредиента
Забудьте о диетах! Рецепт творожного боула, который едят все модели
Семья и жизнь
Забудьте о диетах! Рецепт творожного боула, который едят все модели
печенье
рецепты
творог
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей Московского региона предупредили о 20-градусных морозах
Грузовик въехал в толпу протестующих против властей Ирана
В России могут признать иноагентами один тип блогеров
Минный «сюрприз» для ВСУ, разгром «Азова»: новости СВО к утру 12 января
Экс-глава австрийского МИД рассказала, каким мессенджером пользуется в РФ
В Финляндии осознали правдивость слов Путина об Украине
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 января: инфографика
В Чехии намерены отправить в отставку оскандалившегося в Новый год спикера
«Чертова дюжина» украинских БПЛА появилась ночью над Россией
Жители поселка под Хабаровском остались без тепла в 40-градусный мороз
Вкуснейшие рагмурки — шведские картофельные блинчики: быстро и просто!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 января
Стало известно, что грозит за голосовое сообщение с оскорблениями
Трамп раскрыл, сколько США получат за счет ресурсов Украины
Юрист раскрыл, можно ли добиться снижения ставки по ипотечному кредиту
Расчеты «Бук-М3» парировали сложнейший удар ВСУ
Трамп считает, что НАТО ему обязано «жизнью»
Застали ВСУ врасплох и серьезно продвинулись: успехи ВС РФ к утру 12 января
«Зачем был Париж»: в США осудили идею Стармера по Украине
Крупный приволжский город временно закрыл небо
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.