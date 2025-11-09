Салат «Козел в огороде» с морковью по-корейски: ничего сложного, а вкус — отвал башки

Салат «Козел в огороде» — это дерзкое сочетание текстур и вкусов, где нежность курицы встречается с хрустом чипсов и остротой корейской моркови. Ничего сложного, а вкус — отвал башки.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной или копченой курицы, 200 г маринованных грибов (шампиньонов или опят), 150 г моркови по-корейски, 100 г твердого сыра, чипсы с луком (50 г) и майонез для заправки. Курицу и грибы нарежьте брусочками, сыр натрите на крупной терке. В большой миске смешайте все ингредиенты, кроме чипсов. Непосредственно перед подачей добавьте раскрошенные чипсы и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это настоящий фейерверк: нежная курица и сыр создают сливочную основу, маринованные грибы дают пикантную кислинку, морковь по-корейски добавляет остроту и сладость, а луковые чипсы вносят решающий акцент хруста и насыщенный луковый аромат. Салат получается одновременно сытным и свежим.

