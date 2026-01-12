Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:15

Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американская компания Mattel впервые выпустила новую куклу Барби, отражающую черты людей с аутистическим расстройством, об этом сообщается на официальном сайте. Кукла поставляется с аксессуарами, которые помогают лучше понять, как живут люди с аутизмом.

Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом. <…> В комплект включены <…> спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет, — говорится на сайте компании.

Барби также обладает высокой подвижностью в локтях и запястьях. Это решение Mattel призвано продемонстрировать, что усиленная жестикуляция может способствовать улучшению общения и восприятия информации у людей с аутистическим расстройством. Взгляд куклы направлен слегка в сторону, что символизирует избегание прямого зрительного контакта, характерное для некоторых лиц с аутизмом.

В июле 2025 года Mattel выпустила куклу Барби с диабетом первого типа. В сотрудничестве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D создатели представили игрушку, которая оснащена глюкозным монитором и помпой для введения инсулина. Кукла также имеет смартфон с приложением для контроля уровня сахара в крови и сумку с перекусом.

куклы
барби
аутизм
игрушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые обнаружили на Марсе реки, текущие странным образом
Раскрыта вероятная тактика России в зоне СВО на ближайшую перспективу
Юноша с не чистой совестью пытался вынести из магазина шампуни и скрабы
Назван лауреат «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль
Мясников посоветовал перейти на воду после новогодних застолий
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.