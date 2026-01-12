Mattel выпустила куклу Барби с аутизмом

Американская компания Mattel впервые выпустила новую куклу Барби, отражающую черты людей с аутистическим расстройством, об этом сообщается на официальном сайте. Кукла поставляется с аксессуарами, которые помогают лучше понять, как живут люди с аутизмом.

Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом. <…> В комплект включены <…> спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет, — говорится на сайте компании.

Барби также обладает высокой подвижностью в локтях и запястьях. Это решение Mattel призвано продемонстрировать, что усиленная жестикуляция может способствовать улучшению общения и восприятия информации у людей с аутистическим расстройством. Взгляд куклы направлен слегка в сторону, что символизирует избегание прямого зрительного контакта, характерное для некоторых лиц с аутизмом.

В июле 2025 года Mattel выпустила куклу Барби с диабетом первого типа. В сотрудничестве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D создатели представили игрушку, которая оснащена глюкозным монитором и помпой для введения инсулина. Кукла также имеет смартфон с приложением для контроля уровня сахара в крови и сумку с перекусом.