В США показали первую в истории Barbie с диабетом Компания Mattel представила куклу Barbie с диабетом первого типа

Американская компания Mattel выпустила первую в истории Barbie с диабетом первого типа. Как сообщается на официальном сайте производителя игрушек, куклу разработали в партнерстве с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая финансирует исследования для разработки новых методов лечения данного заболевания.

Познакомьтесь с первой Barbie, у которой диабет первого типа. Мы объединили усилия с организацией Breakthrough T1D, чтобы создать куклу, которая прославляет это сообщество, — подчеркнули представители Mattel.

Отмечается, что кукла носит глюкозный монитор на руке, зафиксированный медицинским скотчем в форме розового сердца, а также использует помпу для автоматического введения инсулина. Кроме того, у Barbie есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара в крови в течение дня и сумка с полезным перекусом.

Ранее сообщалось, что китайский производитель игрушек Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака Labubu в России. Компания 4 июля обратилась с заявкой в Роспатент, намереваясь выпускать под этим брендом не только игрушки, но также косметику, одежду, сумки и электротехнику.

До этого стало известно, что в России, как и во всем мире, появилась альтернатива лабубу — серия мохнатых игрушечных монстров под названием фагглеры. Эти создания с имитированными человеческими зубами и гипнотизирующим «пустым» взглядом были разработаны британской художницей Луизой МакГеттрик и выпущены компанией Addo Play.