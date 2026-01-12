Стало известно, сколько дней нужно на адаптацию к работе после праздников

На адаптацию к работе после зимних праздников, как правило, необходимо около трех дней, заявила в беседе с «Постньюс» психолог Наиля Бирарова. При этом она отметила, что биоритмы людей работают индивидуально и некоторым работникам для восстановления потребуется больше времени.

Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, — уточнила Бирарова.

Она добавила, что формат отдыха в зимние праздники тоже влияет на скорость адаптации человека к работе. В целом же у большинства людей психика перестраивается за три или четыре дня.

Ранее психолог Артем Тараянц заявил, что плохое настроение может возникнуть после новогодних праздников из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, эмоциональный упадок в послепраздничный период может быть связан с переходом в детское состояние под Новый год и необходимостью вернуться во взрослую жизнь.