12 января 2026 в 11:16

В Сети появились кадры драки на концерте Меладзе

Зрители концерта Меладзе в Таиланде устроили жесткую драку на танцполе

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT опубликовал кадры ожесточенной драки, вспыхнувшей в финале концерта Валерия Меладзе на Lotus Arena на Пхукете. Как сообщает канал, конфликт между двумя мужчинами начался прямо на танцполе в тот момент, когда артист вел диалог с аудиторией.

На видео заметно, как спутницы участников драки и другие зрители пытаются разнять мужчин, при этом сам певец выступление прерывать не стал. Зрители также пожаловались на слабую организацию и серьезные логистические просчеты. По информации канала, вход в концертный зал открыли с опозданием почти на три часа. Все это время сотни людей были вынуждены ожидать начала мероприятия в тесном помещении ближайшего магазина, что крайне негативно сказалось на настроении публики.

Сам концерт задержали примерно на два часа, что в совокупности с проблемами на входе создало напряженную атмосферу в зале. Посетители отмечают, что организаторы не смогли обеспечить должный уровень безопасности и комфорта на площадке.

Ранее стало известно, что концерт Меладзе в Киргизии в рамках юбилейного тура в честь 60-летия по странам Средней Азии был отменен. Команде артиста ради выступлений пришлось писать гарантийные письма властям Узбекистана и Казахстана.

Валерий Меладзе
драки
концерты
Пхукет
