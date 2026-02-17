Джанабаева случайно «доказала» измену Валерия Меладзе

Певица Альбина Джанабаева опубликовала в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в формате «было/стало», на котором запечатлена с исполнителем Валерием Меладзе 20 лет назад. Внимание подписчиков привлек тот факт, что в то время артист еще состоял в браке со своей экс-супругой Ириной Меладзе.

Как так можно? Он же был женат, — написал один из комментаторов.

Слухи о романе Меладзе и Джанабаевой появились в 2003, когда певец выпустил совместный сингл с «ВИА Грой». Уже через год, в 2004-м, певица родила их общего сына Константина. При этом брак с Ириной певец официально расторг только в 2014-м.

Ранее Джанабаева призналась, что не ревнует супруга к поклонницам. Она уточнила, что отношения их пары строятся на доверии. Артистка призналась, что радуется успеху артиста и поэтому не против, если у мужа и дальше будет множество поклонниц.

До этого сообщалось, что Меладзе отказался от выступлений в России. Его команда составила расписание концертов до 2026 года с мероприятиями только за пределами страны. В российских агентствах теперь невозможно заказать участие исполнителя в частных мероприятиях, даже если клиент желает сохранить анонимность.