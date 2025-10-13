Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:14

«Нетипичная женщина»: Джанабаева о ревности к поклонницам Меладзе

Джанабаева призналась, что не ревнует Меладзе к поклонницам

Альбина Джанабаева Альбина Джанабаева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполнительница Альбина Джанабаева призналась, что не ревнует супруга Валерия Меладзе к поклонницам. В подкасте на сервисе «Звук» она уточнила, что отношения пары строятся на доверии.

Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы, — подчеркнула Джанабаева.

Артистка призналась, что радуется успеху супруга. Певица также заявила, что не против, если у мужа и дальше будет множество поклонниц.

До этого сообщалось, что Меладзе отказался от выступлений в России. Его команда составила расписание концертов до 2026 года с мероприятиями только за пределами страны. В российских агентствах теперь невозможно заказать участие исполнителя в частных мероприятиях, даже если клиент желает сохранить анонимность. Последний раз о закрытом выступлении Меладзе сообщалось в ноябре 2022 — он спел свои хиты на дне рождении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).

Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева
поклонницы
ревность
