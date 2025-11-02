Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Певец Ваня Дмитриенко признался, что регулярно получает в личные сообщения откровенные предложения от женщин постарше. В эфире «Шоу Воли» 20-летний артист рассказал, что подобное внимание ставит его в неловкое положение.

Ну, очень разное, то есть как бы какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе, — отметил он.

Дмитриенко признался, что не привык к подобным посланиям и до сих пор не знает, как на них реагировать. Он добавил, что популярность приносит не только успех и признание, но и ситуации, к которым не всегда готов.

Ранее стало известно, что Дмитриенко повысил стоимость выступлений на корпоративах на фоне резкого роста популярности до 5 млн рублей. Певец еще недавно брал за корпоративы 3 млн рублей.

Артист выступает исключительно с собственными музыкантами, передвигается на микроавтобусе Mercedes. На концертных площадках для всех членов своей команды он просит организаторов подготовить три варианта питания: мясной, диетический и сбалансированный.

