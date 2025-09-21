Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на корпоративные концерты

Певец Ваня Дмитриенко повысил стоимость выступлений на корпоративных мероприятиях на фоне резкого роста популярности до 5 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. 19-летний артист еще недавно брал за корпоративы 3 млн рублей.

Артист выступает исключительно с собственными музыкантами, передвигается на микроавтобусе Mercedes. На концертных площадках для всех членов своей команды он просит организаторов подготовить три варианта питания: мясной, диетический и сбалансированный. Каждый прием пищи включает салат, суп и несколько вариантов горячих блюд.

Билеты на концерты российского тура Дмитриенко раскупаются очень быстро. На 10 из 15 запланированных выступлений уже объявлен солд-аут. Только от продажи билетов на два больших сольных концерта в Москве артист может заработать около 60 млн рублей.

Ранее концертный директор Сергей Лавров говорил, что ближайшее выступление певца Филиппа Киркорова на корпоративном мероприятии запланировано на 21 сентября. За частное мероприятие артист, вероятно, получит не менее €100 тыс. (9,286 млн рублей). Продюсер выразил надежду, что диагностированный у певца диабет второго типа не станет препятствием для выступлений.