Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар Продюсер Лавров: Киркоров выступит на корпоративе 21 сентября за €100 тысяч

Ближайшее выступление Филиппа Киркорова на корпоративе намечено на 21 сентября, рассказал NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что за частное мероприятие артист, скорее всего, получил не менее €100 тысяч (9,286 млн рублей).

Ведущими будут Валерия и Николай Басков, Филипп Киркоров будет петь. Наверняка он получил за этот корпоратив около €100 тысяч, — сказал Лавров.

Продюсер выразил надежду, что диагностированный у певца диабет второго типа не помешает ему выступать по крайней мере на частных мероприятиях. По его словам, если Киркоров будет прислушиваться к рекомендациям врачей, наладит правильное питание, то диабет не сильно отразится на его жизни.

Как Леонтьев приезжает и выступает за большие деньги, так и он будет выступать редко, но за большие деньги. И это будет эксклюзив. Киркоров уникальный артист, его все равно будут любить и звать на корпоративы, — отметил Лавров.

Ранее стало известно, что у Филиппа Киркорова диагностировали диабет второго типа. Это заболевание требует постоянного медицинского контроля и регулярного приема специальных препаратов для регулирования уровня глюкозы в крови.