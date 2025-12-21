Стало известно, на сколько подскочили гонорары Лепса перед Новым годом

Певец Григорий Лепс на миллион рублей повысил гонорары накануне новогоднего сезона, сообщает Telegram-канал SHOT. Артист теперь запрашивает за выступление на частных мероприятиях 12 млн рублей.

Отмечается, что 63-летний исполнитель активно занят в декабре, его график корпоративных выступлений практически полностью заполнен В техническом райдере Лепса значатся перелеты бизнес-классом, а в ряде случаев предусмотрено требование предоставить частный самолет. Также заказчики обязаны выплачивать артисту суточные в размере 30 тыс. рублей.

Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, комментируя слова Лепса о желании устроить свадебный банкет у Мавзолея, заявил, что тому следует быть осторожным с высказываниями о Красной площади. По словам правозащитника, артист заблуждается относительно своей неприкосновенности.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев назвал шутку Лепса об «отстреливании» журналистов на свадьбе неуместной. Кроме того, по его словам, идея провести банкет на Красной площади у Мавзолея свидетельствует о недостатке такта и уважения.