Хуснуллин раскрыл сроки улучшения водоснабжения в ДНР Хуснуллин: водоснабжение ДНР будет частично улучшено в течение двух лет

Первые результаты мер по улучшению водоснабжения Донецкой Народной Республики могут быть достигнуты в течение ближайших двух лет, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24». Результат планируют достичь за счет борьбы с нерациональным использованием и потерями, отметил он.

У нас острая проблема — это обеспечение водой Донецка. <…> Занимаемся локальными каналами. Занимаемся борьбой с потерями, с нерациональным использованием воды. В этом направлении большая работа развернута, много ведется работы, я думаю, уже будут определенные результаты в 2026–2027 году, — сказал Хуснуллин.

Ранее главный конструктор компании EcoStation (Томск) Анатолий Кравцов в интервью NEWS.ru рассказал, что сибиряки активно вовлечены в решение проблем новых регионов России. По его словам, российский бизнес готов к работе на новых территориях.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецкой Народной Республике есть проблемы с водоснабжением из-за дефицита осадков и блокады со стороны Украины. Он добавил, что самым засушливым по всем показателям стал 2025 год, нормального количества осадков не фиксировали ни весной, ни летом. Для устранения всех последствий водной блокады в регионе необходимо восстановить канал Северский Донец — Донбасс. Это будет возможно после взятия под контроль Славянска и разминирования территории. Власти готовятся к восстановлению канала и при возможности незамедлительно к этому приступят, подчеркнул Пушилин.