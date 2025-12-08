«Решаем главную проблему»: конструктор о снабжении чистой водой зоны СВО

Сибиряки активно вовлечены в решение проблем новых регионов России. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал главный конструктор компании EcoStation (Томск) Анатолий Кравцов в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, российский бизнес готов к работе на новых территориях.

— Наша компания более 30 лет занимается разработкой и производством водоочистного оборудования. Оборудование на 100% — российская разработка, производится также в России. И самое главное, что оно включено в перечень оборудования российского производства. Наша основная цель — обеспечить потребность в чистой питьевой воде население наших исторических регионов.

Проблема с водой стоит очень серьезно. Первоочередная забота для сельского хозяйства — это орошение. Здесь мы тоже можем поучаствовать, но это наша второстепенная деятельность. Первоочередная — это снабжение питьевой водой населения и обеспечение современного оборудования, которое сейчас широко внедряется в новые регионы, технологической водой. Наши исторические регионы должны соответствовать всем требованиям современных технологий, и вода является их неотъемлемой частью.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте полевых водоочистных станций.

— Его мы начали реализовывать более года назад. Это были поставки для бойцов — полевые водоочистные станции «Томичка». Автономные и полуавтономные — от маленьких, которые может человек переносить, и до больших, которые можно перевозить на технике. В Херсонскую область мы поставили порядка 100 станций для подразделений. А в целом за время СВО — более 600.

Не забывали мы и о мирном населении региона. За текущий год, который сейчас заканчивается, мы поставили две стационарные станции очистки воды в две больницы — в 30-километровой и 15-километровой зонах. В первую очередь — для обеспечения питьевой водой, приготовления пищи. Эти станции там работают и получают положительные отзывы.

Совместно с руководством области мы определяем еще одно место. Станция уже изготовлена и находится в Томске. Она называется «Томичка», потому что мы сибиряки — представители Томска, Новосибирска, Кемерово. Несмотря на удаленность от наших новых регионов, мы стараемся активно поддерживать их развитие. Еще одна станция приедет буквально к Новому году, она станет своего рода небольшим подарком из Сибири с любовью нашим дорогим новороссам.

После Нового года мы уже запланировали стать резидентами новых регионов и открыть там производство. На начальном этапе — сборочное и в самое ближайшее время — полное производство водоочистных станций для наших новых исторических регионов.

— Вы, насколько я знаю, участвовали в первом экономическом форуме и сейчас участвуете во втором. Как вы оцениваете его результаты?

— Во-первых, конечно, настолько приятно оказаться в Колонном зале Дома союзов, который показывали в фильмах, читали рассказы, стихи об этом здании. Конечно, это было очень значимо. Увидели большое количество делегатов, почти 2000, насколько я понимаю. Это, конечно, уже совсем другой уровень. На первом форуме было 300 человек, сейчас — 2000! Разный уровень представительства — предприниматели, члены правительства регионов. Все это очень-очень воодушевляет.

Большое количество сессий. Разговор абсолютно на разные, практически на все интересующие темы. И я бы хотел сказать, что очень многие выступающие настолько просто доходчиво рассказывают, то есть нельзя сказать, что это формальные выступления — они все-все-все от души. Если выступают представители власти, то только с конкретикой. Руководитель Запорожской области был настолько конкретным, что все просто аплодировали.

