Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума

Главная цель II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025) — это разрушение мифов о новых регионах. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала программный директор ТИЭФ-25 Софья Ковалевич. По ее словам, по итогам форума будет сформирована резолюция и направлена председателю правительства РФ.

— Софья Сергеевна, на что вы ориентировались, собирая спикеров?

— Мы ориентировались прежде всего на архитектуру программы. В первую очередь это инвестиции, экономика. Но мы же не можем говорить просто об этом, о денежных потоках. Хочется смотреть комплексно, как развить, восстановить экономику новых регионов. Поэтому мы зашли с разных сторон. Мы говорили и об ограниченности, и о цифровых технологиях. И, конечно, особое внимание уделено переподготовке, адаптации ветеранов.

И говорим об ответственном бизнесе, особенно на новых территориях, когда все собираются вместе, чтобы помочь тем, кому сейчас нужна помощь. И мы подключаем в том числе и регионы, которые приехали делегациями специально, поддержать тех, кому они оказывают последние три года помощь на постоянной основе. Сегодня у нас принимали в круглом столе участие коллеги из Псковской области, рассказывали, как они развивают, помогают новым территориям.

— Что самое главное на этом форуме, что вы хотели бы подчеркнуть — по цифрам, по составу участников?

— На нашем форуме за два дня было более 180 спикеров. Это действительно показатель, потому что гости, которых мы зовем, откликаются, и они готовы говорить, действовать и проявлять свой бизнес. Патриотизм в том, чтобы поддерживать исторические территории. У нас было целых пять треков, которые были посвящены разным составляющим, но все они направлены на то, что после форума, после каждой сессии все наши эксперты, модераторы вносят предложения, как улучшить состояние инвестиционного климата, экономики новых регионов, в резолюцию, которая будет сформирована и направлена председателю правительства РФ.

— Что самое главное в экономике исторических регионов? Мы знаем, что Донбасс — это промышленность. Запорожье, Херсонская область — тоже промышленность и сельское хозяйство. На что будет упор, по-вашему, в развитии этих регионов, на какие сектора?

— Я не экономист, но архитектор программ. И вот что услышала за вчера и сегодня, что говорят эксперты. Это работа с людьми. Нужно разрушать мифы. То есть наша сессия с губернаторами была направлена на то, чтобы они сказали: «Коллеги, вы не бойтесь, сейчас, наоборот, самое лучшее время для того, чтобы заходить с инвестициями, а не потом, когда уже это будет легко и неинтересно».

Читайте также:

Курс на семейноцентричность: на ТИЭФ рассказали, как развивать экономику

На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве

Потрясающие: в Херсонской области оценили итоги ТИЭФ-2025