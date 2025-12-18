Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:32

В СВР раскрыли, сколько украинцев готовы признать новые регионы России

СВР: украинцы готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более половины жителей Украины готовы признать суверенитет России над освобожденными территориями ради режима прекращения огня, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Отмечается, что количество граждан с подобной позицией постоянно растет.

Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет, — пояснили в СВР.

По информации Службы, многие украинцы столкнулись с гибелью или ранениями близких людей. Они «начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи», уточнили в СВР.

Ранее в российской разведке сообщили, что на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем и президентом страны Владимиром Зеленским. По данным СВР, вместе с тем наблюдается усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта.

СВР
Украина
новые регионы
Россия
