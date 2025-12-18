Российская разведка раскрыла, как коррупционный скандал сказался на Украине СВР РФ: на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала

На Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем и президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Внешней разведки России. По данным ведомства, вместе с тем наблюдается усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта.

Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины «дела Миндича — Зеленского», в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого В. Зеленского. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта, — говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что многие украинцы, столкнувшиеся с потерей близких, начинают воспринимать конфликт как инструмент обогащения Киева за счет Запада. Ведомство обращает внимание, что уже больше половины граждан Украины готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня, и их доля продолжает расти.

Также отмечается падение морального духа в украинских войсках и рост случаев дезертирства. В связи с чем офис генпрокурора Украины прекратил публикацию статистики по новым уголовным делам о самовольном оставлении частей.

Как пишет СВР, на Западе уверены, что в случае завершения конфликта «дело Миндича —Зеленского» неминуемо вызовет серьезный внутриполитический кризис и противостояние среди украинской элиты. Зеленскому, вероятно, придется отвечать за действия своей команды, не исключена «даже расправа со стороны разгневанных сограждан».

До этого сотрудники НАБУ провели обыски в центральном офисе Налоговой службы Украины. Предполагалось, что это было связано с коррупционным скандалом в энергетическом секторе.