Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 11:14

Российская разведка раскрыла, как коррупционный скандал сказался на Украине

СВР РФ: на Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Украине нарастают негативные последствия коррупционного скандала вокруг дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем и президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Внешней разведки России. По данным ведомства, вместе с тем наблюдается усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта.

Диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины «дела Миндича — Зеленского», в котором погрязла вся украинская верхушка, включая самого В. Зеленского. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения страны от затяжного вооруженного конфликта, — говорится в сообщении.

Разведка подчеркивает, что многие украинцы, столкнувшиеся с потерей близких, начинают воспринимать конфликт как инструмент обогащения Киева за счет Запада. Ведомство обращает внимание, что уже больше половины граждан Украины готовы признать суверенитет России над новыми территориями ради прекращения огня, и их доля продолжает расти.

Также отмечается падение морального духа в украинских войсках и рост случаев дезертирства. В связи с чем офис генпрокурора Украины прекратил публикацию статистики по новым уголовным делам о самовольном оставлении частей.

Как пишет СВР, на Западе уверены, что в случае завершения конфликта «дело Миндича —Зеленского» неминуемо вызовет серьезный внутриполитический кризис и противостояние среди украинской элиты. Зеленскому, вероятно, придется отвечать за действия своей команды, не исключена «даже расправа со стороны разгневанных сограждан».

До этого сотрудники НАБУ провели обыски в центральном офисе Налоговой службы Украины. Предполагалось, что это было связано с коррупционным скандалом в энергетическом секторе.

Россия
СВР
разведка
коррупция
Украина
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предупредили о росте напряженности вокруг Венесуэлы
Ребенок чуть не подавился из-за постороннего предмета в сырке
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.