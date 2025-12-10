Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:55

НАБУ пришла с обысками в офис Налоговой службы Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) нагрянули в центральный офис Налоговой службы страны, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники. По его информации, там проходят обыски. Предполагается, что они связаны с коррупционным скандалом в энергетической сфере.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в центральном аппарате государственной налоговой службы Украины, а также в ряде областных управлений ГНС… Причина обысков пока неизвестна. Но есть предположение, что они могут быть связаны с делом о масштабной коррупции в энергетике, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратил внимание, что Европейский союз не поднимает вопрос о коррупции на Украине. По его мнению, это объясняется аналогичными проблемами в Брюсселе. Сийярто также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина находится в состоянии реального дефолта, хоть он и не объявлен. По его словам, в стране энергетический кризис, а годовая инфляция в 10,9% нивелирует любые попытки индексации минимальных фиксированных доходов граждан.

Украина
НАБУ
обыски
коррупция
