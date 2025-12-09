ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 20:16

Глава МИД Венгрии объяснил молчание ЕС о коррупции на Украине

Сийярто: ЕС не обсуждает коррупцию на Украине из-за проблем в Брюсселе

Петер Сийярто
Европейский союз не поднимает вопрос о коррупции на Украине из-за аналогичных проблем в Брюсселе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT. Он также возложил ответственность за значительный ущерб Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Под ее руководством Европа стала гораздо менее безопасным местом, чем раньше. Гораздо менее конкурентоспособным, чем раньше, — сказал руководитель дипведомства.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина стала центром международной коррупции. По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский и его приближенные, подозреваемые в причастности к коррупционным схемам, формируют транснациональную группировку по выводу финансовых средств через территорию страны.

Кроме того, американское издание New York Post, ссылаясь на бывших украинских чиновников, пишет, что Зеленский лично санкционировал крупную коррупционную схему в национальном энергетическом секторе. По утверждению источников, именно он был инициатором хищения средств на сумму в $100 млн (7,7 млрд рублей).

Петер Сийярто
Венгрия
Украина
Евросоюз
коррупция
